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03 февраля 2020, 00:24

В ДТП в Минске столкнулись "Мазда" и "БМВ" - пострадал один из водителей

Фото МВД
Фото МВД

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня на Партизанском проспекте столицы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасии Забавской, водитель 1996 года рождения, управляя автомашиной "БМВ", двигался в четвертой полосе для движения транспортных средств по Партизанскому проспекту со стороны улицы Варвашени в направлении улицы Кабушкина. Он неправильно выбрал скорость и в результате не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной "Мазда", двигавшейся попутно в третьей полосе для движения транспортных средств. После столкновения автомашина "Мазда" опрокинулась и оказалась на тротуаре. В результате ДТП водитель "Мазды" получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. Водитель "БМВ" не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ Заводского района г. Минска.

ГАИ напоминает участникам дорожного движения, что при выборе скорости водитель должен учитывать ограничения скорости на определенном участке дороги, интенсивность движения транспортных средств, обзорность, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.-0-

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