В ДТП в Минском районе погибла женщина - следователи ищут свидетелей

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел 15 марта около 7.30. 50-летняя женщина на автомобиле Skoda Fabia ехала по автодороге Минск - Молодечно - Нарочь в направлении Заславля. Вблизи деревни Гонолес Минского района она столкнулась со стоящим на проезжей части после ДТП автомобилем ГАЗ. После этого с ее транспортным средством столкнулся автомобиль Citroen Xsara. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили проведение ряда экспертных исследований, допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К гражданам, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, в том числе обладают записями видеорегистраторов, следователи просят обратиться в Минский РОСК по адресу: Минск, улица Скрыганова, 4, или по телефонам: 8 (017) 302-54-69, 8 (029) 502-67-42.-0-