В ДТП в Осиповичах пострадал 11-летний велосипедист

25 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Осиповичах пострадал велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Авария произошла 24 июня в 15.35. 28-летняя жительница Бобруйска, находясь за рулем Kia Sportage, двигалась по улице Октябрьской. На перекрестке с улицей Абросимова девушка наехала на 11-летнего велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть", - отметили в ГАИ.

В результате аварии ребенок получил травмы. Он госпитализирован. Проводится проверка.-0-