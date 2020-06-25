В ДТП в Островецком районе погиб мотоциклист

Фото ГАИ УВД Гродненской области
25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе в столкновении с легковушкой погиб мотоциклист, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненской области.
Авария произошла сегодня около половины восьмого утра на дороге Ворона - Ошмяны - Юратишки - Ивье. Около деревни Гудогай водитель легковой "Тойоты" при повороте налево не пропустил встречный мотоцикл.
"В результате аварии 31-летний мотоциклист погиб. Его 28-летняя пассажирка с многочисленными травмами госпитализирована", - рассказали в ГАИ.
Обстоятельства ДТП уточняются, возбуждено уголовное дело.-0-