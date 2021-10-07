7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Пуховичском районе погибли 3 человека. Такая информация размещена в Telegram-канале Cледственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель, управляя автомобилем Audi 80, двигался по автодороге М5 "Минск-Гомель" в направлении Гомеля. Около 19:00 вблизи деревни Крупка Пуховичского района он совершил наезд на 19-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого выехал на на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta под управлением 27-летнего мужчины, где также находился пассажир.

В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen скончались на месте происшествия. Девушка от полученных телесных повреждений умерла в больнице. Водитель Audi госпитализирован.

Следственным управлением УСК по Минской области в отношении водителя Audi возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.-0-