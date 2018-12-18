В ДТП в Смоленской области погибли две белоруски

18 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Смоленской области, погибли две белоруски, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
"В Смоленском районе произошло ДТП с участием граждан Беларуси. Погибли две женщины 1960 и 1965 годов рождения. Один пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой помощи Смоленска", - отметили в пресс-службе.
В диппредставительстве добавили, что посольство предпринимает меры по информированию родственников погибших и пострадавшего.
По информации пресс-службы Управления МВД России по Смоленской области, авария случилась около 17 часов 17 декабря на 374-м км автодороги Москва-Минск. Столкнулись легковой автомобиль "Фиат" и большегрузный "Мерседес". Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.-0-
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