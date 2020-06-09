В ДТП в Витебском районе пострадали четыре человека

Фото МЧС
9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе произошло ДТП, потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Происшествие с двумя легковыми автомобилями Volkswagen Passat и Volkswagen Golf случилось на трассе Р49 возле деревни Городняны. Звонок в службу спасения поступил в 11.33: из-за аварии оба водителя и два пассажира Volkswagen Passat оказались заблокированы.
Работники МЧС деблокировали пострадавших. Всех четверых госпитализировали с травмами различной степени тяжести.-0-
Фото МЧС