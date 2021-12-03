В Дубровенском районе двое детей отравились угарным газом

3 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Дубровенском районе госпитализированы двое детей из-за отравления угарным газом, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о госпитализации несовершеннолетних с предварительным диагнозом отравление угарным газом в доме в агрогорродке Зарубы поступило 2 декабря из милиции. 12-летний мальчик и 2-летняя девочка были с отцом дома и почувствовали себя плохо. До этого мужчина топил печь и преждевременно закрыл заслонку дымохода. Скорую медицинскую помощь вызвала мать, которая к этому времени вернулась с работы.

В настоящее время дети находятся в учреждении здравоохранения, их состояние стабильно.-0-