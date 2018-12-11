В Дубровенском районе двое граждан Казахстана пытались обменять 5 тыс. поддельных евро

11 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области при попытке обмена изъята крупнейшая в этом регионе за последние годы партия фальшивой валюты, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Двое граждан Казахстана 1985 и 1978 года рождения зашли в витебское казино. Затем направились в казино в Дубровенском районе. Мужчины проиграли наличность и пошли в обменник, где предъявили кассиру 5 тыс. поддельных евро. Сотрудница банка распознала фальшивки и вызвала милицию. Поняв это, злоумышленники стали убегать в сторону леса. Поблуждав там некоторое время, они вышли к трассе и были задержаны сотрудниками милиции.

Позднее по их следам в лесу оперативники нашли еще 3 тыс. поддельных евро.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 УК РБ.-0-