В Дубровенском районе при пожаре в доме погиб пенсионер

17 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Неосторожность при курении привела к пожару и гибели пенсионера в Дубровенском районе, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в агрогородке Редьки поступило сегодня в 00.30. Было открытое горение дома, обрушение его кровли. Мужчина проживал один.

Работники МЧС при разборке под слоем обрушившихся конструкций тело хозяина 1948 года рождения, который находился возле выхода у двери на полу. В доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество и повреждены стены.

Рассматриваемая версия возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-