В Дубровно на пожаре погиб пожилой мужчина

8 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. 90-летний пенсионер погиб на пожаре дома в Дубровно, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о задымлении в доме по улице Гончарной поступило 6 января в 9.10. На момент возникновения пожара хозяин находился внутри. Во время разведки работники МЧС в бессознательном состоянии вынесли из задымленного дома пенсионера. После реанимационных мероприятий бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Огнем в доме повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество.

Проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.-0-