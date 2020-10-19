В Дубровно при пожаре в доме погибла женщина

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубровно при пожаре в собственном доме погибла женщина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

18 октября в 17.28 в службу спасения Дубровенского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Большая Слободка. Когда к месту вызова прибыли спасатели, наблюдалось открытое горение деревянного здания.

"60-летняя хозяйка на момент возникновения пожара находилась в доме со своим мужем 1953 года рождения. Мужчина покинул помещение самостоятельно, а вот женщину вынесли из задымленного дома (была в комнате на кровати в сознании). После осмотра работниками скорой медицинской помощи была госпитализирована в Дубровенскую центральную районную больницу, где позже от травм скончалась", - рассказали в МЧС.

В результате пожара повреждены стены, кровля, потолочное перекрытие, имущество.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение хозяина с огнем при курении.-0-