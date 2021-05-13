В Дубровно возбудили уголовное дело за насилие к прокурору

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дубровенский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении местного жителя уголовное дело в связи с насилием к прокурорскому работнику, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

По материалам дела нетрезвый мужчина 6 мая 2021 года возле дома по улице Вокзальной в Дубровно применил насилие в отношении прокурора Дубровенского района. Сообщается, что обвиняемый ранее систематически привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Уголовное дело передано для организации дальнейшего расследования в Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета.

С санкции прокурора Оршанского района к фигуранту применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-