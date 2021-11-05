В Дзержинске автомобиль сбил 11-летнего пешехода

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске автомобиль на пешеходном переходе сбил 11-летнего мальчика. Такая информация размещена в Telegram-канале УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

3 ноября на ул.1-й Ленинской мальчик собрался переходить дорогу по нерегулируемому переходу между сквером и магазином. Несколько автомобилей остановились, чтобы пропустить юного пешехода. В этот момент, перестроившись во второй ряд и не снижая скорости, их решил объехать "Ситроен", за рулем был житель Дзержинска. В результате ребенок, начавший перебегать дорогу, оказался на капоте машины. Лишь по счастливой случайности, мальчик серьезно не пострадал.

ГАИ напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными в зоне пешеходных переходов и адекватно оценивать ситуацию на дороге (в частности, почему замедляется или останавливается поток). А родителям следует еще раз напомнить детям, как безопасно пересекать дорогу: ее нужно переходить (а не перебегать) лишь убедившись, что весь транспорт остановился и водители готовы пропустить пешехода.-0-