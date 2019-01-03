В Дзержинске легковушка сбила двух пешеходов

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске легковушка сбила двух пожилых пешеходов, пострадавшие госпитализированы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла 2 января около 21.00 на улице Протасова. 22-летняя водитель на Mitsubishi Colt наехала на переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода местных жителей - 59-летнюю женщину и 63-летнего мужчину.

Пенсионеры находились в нетрезвом состоянии и не были обозначены световозвращающими элементами. Оба пешехода госпитализированы с переломами.-0-