В Дзержинске на улице Первомайской обнаружен труп женщины

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дзержинский РОВД устанавливает личность женщины, труп которой обнаружен 7 июня на ул.Первомайской. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 160-175 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы прямые, крашенные в каштановый цвет. Одежда: жилетка темно-зеленого цвета, кофта бордового цвета с узорами, колготы темно-синего цвета, сланцы синего цвета.

"Просим граждан, знающих что-либо о личности женщины, сообщить в ближайший орган милиции по телефонам 8 (029) 767-60-93, 8 (029) 762-86-40 или 102", - добавили в УВД.-0-