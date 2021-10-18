18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске под колесами авто погиб велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"16 октября около 11.30 автомобиль "Фольксваген Туран", двигаясь по автодороге Заславль - Дзержинск - Озеро, сбил 66-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. Велосипедист погиб", - рассказали в МВД.

За рулем "Фольксвагена" был 40-летний житель Минска. По предварительным данным, на участке дороги со знаком "Обгон запрещен" он стал обгонять автоцистерну и выехал на встречку. Во время маневра водитель не успел вернуться в свою полосу, выехал на перекресток с дорогой, которая ведет по направлению к Танковой улице, и сбил велосипедиста.

В результате наезда 66-летний житель Дзержинска скончался на месте происшествия.-0-