В Дзержинске пожилых супругов убили в собственном доме

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске следователи устанавливают обстоятельства убийства супружеской пары. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Информация об обнаружении тел 74-летнего мужчины и его 75-летней супруги в своем доме с ножевыми ранениями поступила от сына, который пришел навестить их вечером 28 декабря. Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего местного жителя, работающего животноводом", - сказала Татьяна Белоног.

Для установления мотива и всех обстоятельств преступлений с задержанным работают следователи. По изъятым с места происшествия следам и предметам назначены экспертизы.

Дзержинским районным отделом Следственного комитета возбуждено дело по п.1 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса. Для дальнейшего расследования уголовное дело принято к производству следователями областного аппарата УСК по Минской области.-0-

Фото Следственного комитета