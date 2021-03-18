В Дзержинске прошли задержания участников беспорядков

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по Минской области ГУБОПиК МВД вышли на шестерых мужчин и трех женщин из Дзержинска в возрасте от 31 до 53 лет, которые участвовали в протестах. Среди них две семейные пары. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

У задержанных проведены обыски: изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и незарегистрированная символика.

"В августе прошлого года жители райцентра участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях не только в своем городе, но и в Минске. Все состояли в деструктивных Telegram-чатах, где обсуждали свои действия и планировали новые акции. Одна женщина созналась, что минувшей осенью собирала протестующим деньги на оплату штрафов. В итоге часть суммы потратила на личные нужды", - рассказали в МВД.

В отношении пятерых человек составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (они находятся в ИВС).

С остальными проведены беседы о недопустимости нарушения законодательства Беларуси и вынесены официальные предупреждения в соответствии с законом "О противодействии экстремизму".-0-