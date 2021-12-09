В Дзержинске трех фигурантов приговорили к 5 годам с отсрочкой за хищение средств у госпредприятия

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Дзержинского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух работников дорожно-строительных и эксплуатирующих организаций, а также неработающего местного жителя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

На суде установлено, что работники с апреля по сентябрь 2019 года на территории различных городов Минской области при пособничестве третьего фигуранта похитили у госпредприятия путем злоупотребления служебными полномочиями свыше Br34 тыс.

Как пояснили в прокуратуре, обвиняемые получали деньги в виде вознаграждения по фиктивным договорам подряда со сторонними гражданами. Эта схема хищения предполагала поиск людей, с которыми заключались договоры от имени дорожной организации, а также тех, кто фактически должен был выполнять дорожные работы на объектах вместо подставных подрядчиков.

Работники организаций впоследствии составляли необходимые документы, по которым предприятие начисляло сотрудникам деньги, которые в итоге поступали к фигурантам, а те распоряжалась ими по своему усмотрению.

После изучения представленных государственным обвинителем доказательств суд Дзержинского района вынес обвинительный приговор. Всем обвиняемым с учетом добровольного возмещения причиненного преступлением вреда в полном объеме назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой его исполнения на 3 года. Также они лишены права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок от 2 до 5 лет. Кроме того, фигурантам предстоит выплатить штраф от 50 до 150 базовых величин (Br1450 - Br4350).

Приговор суда вступил в законную силу.-0-