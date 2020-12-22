В Дзержинске задержали наркокурьера с крупной партией товара

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске задержали крупного наркокурьера. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Спецоперацию по перекрытию канала поставки психотропов из России провели оперативники столичного наркоконтроля. Они задержали 28-летнего жителя Минской области. "Мужчину поймали с поличным после возвращения из соседней страны. У него дома и в лесу правоохранители обнаружили более 600 г альфа-PVP, 150 г мефедрона, 350 г амфетамина, 650 г гашиша и 1 тыс. таблеток MDMA", - рассказали в МВД.

Выяснилось, что задержанный работал на виртуальный интернет-маркет. Ездил за товаром в Зеленоград и Москву на маршрутном такси и еженедельно привозил в портфеле около килограмма запрещенного зелья. Каждую партию дилер фасовал на более мелкие и делал закладки в Минском районе.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-