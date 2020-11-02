2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе автомобиль въехал в дорожное ограждение, водитель погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"1 ноября около 20.50 на 313-м км автодороги М1 Минск - Брест - граница Российской Федерации в Дзержинском районе водитель 1958 года рождения на автомобиле "Опель Вектра" ехал в левой полосе движения со стороны Бреста в направлении Минска. Он не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на дорожное ограждение, разделяющее транспортные потоки", - рассказали в ГАИ.

Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пассажир - женщина 1962 года рождения доставлена в реанимационное отделение больницы. По факту ДТП ведется проверка.-0-