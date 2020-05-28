В Дзержинском районе горела дача

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе горел дачный дом: работники МЧС спасли хозяйку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Сегодня в 0.21 спасателям поступило сообщение о возгорании в садовом товариществе в деревне Клыповщина. Когда к месту прибыли подразделения МЧС, крыша одноэтажного дачного дома горела открытым пламенем. Спасатели на полу в жилой комнате обнаружили лежащей без сознания хозяйку дома 1944 года рождения и вынесли ее на свежий воздух. Пострадавшая с отравлением продуктами горения и ожогами была доставлена в больницу.

В результате огнем повреждена крыша на площади 32 кв.м, закопчены стены и имущество в доме. Причина происшествия устанавливается.-0-