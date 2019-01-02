2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день 2019 года в Минской области произошло три ДТП. Одно из них в Дзержинском районе: легковушка вылетела с дороги и опрокинулась после удара о забор. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла около 13.30 на автодороге Дзержинск-Рубежевичи в черте деревне Новая Рудица. По данным УВД, 25-летний житель Дзержинска на закруглении дороги неправильно выбрал скорость, не учел дорожных, погодных условий и из-за этого не справился с управлением Citroen Xsara. "Машина съехала в правый по ходу движения кювет и совершила наезд на заборное ограждение, после чего опрокинулась. Травмы получил водитель и 14-летняя девочка-пассажир, жительница Дзержинска. Школьница не была пристегнута ремнем безопасности", - сказал Сергей Чеботарев.

Еще два ДТП 1 января произошло в Червенском и Молодечненском районах. "В Червенском районе около 18.30 вблизи деревни Черноградь 29-летний житель Минского района на Nissan Almera, двигаясь в сторону Могилева, не учел дорожных, метеорологических условий, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с Volkswagen Polo, за рулем которого был 29-летний могилевчанин. В результате ДТП травмы получили оба водителя и 26-летний пассажир Volkswagen", - проинформировал официальный представитель УВД.

Чуть раньше, примерно в 17.35, около Молодечно вылетел в кювет и опрокинулся Citroen C3. За рулем находилась 61-летняя жительница Молодечненского района. Причина ДТП та же - неправильно выбранная скорость без учета дорожных и метеорологических условий. Водитель получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что необходимо быть предельно собранными на дорогах, выбирать безопасную скорость и дистанцию, использовать ремни безопасности, не забывать про зимнюю резину.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома