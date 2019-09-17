В Дзержинском районе мужчину насмерть придавило покатившейся легковушкой

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе пенсионера насмерть придавило к стене легковушкой. Обстоятельства несчастного случая устанавливают следователи, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Несчастный случай произошел днем 15 сентября на дачном участке. "Чтобы скосить траву под автомобилем ВАЗ, припаркованным на зеленой зоне на пригорке, 75-летний мужчина решил его откатить. Для этого снял машину с ручного тормоза, она и покатилась назад. Хозяин попытался ее задержать, но не справился и оказался прижатым задним бампером к углу постройки", - рассказала Татьяна Белоног.

Очевидцы освободили мужчину и вызвали скорую помощь. Медики прибыли незамедлительно, однако, несмотря на реанимационные мероприятия, мужчина скончался. "В рамках доследственной проверки следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, опросили очевидцев, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Проведение проверочных мероприятий продолжается", - проинформировала официальный представитель УСК.-0-