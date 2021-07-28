28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе от огня спасли поле озимой пшеницы, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании в поле вблизи д.Васильково поступило спасателям 27 июля в 15.40. Прибывшие подразделения МЧС установили, что в поле горит зерновая культура, общая площадь посевов - 13 га.

"На момент возникновения пожара работы по уборке зерновых на поле не проводились. До прибытия подразделений МЧС сотрудники хозяйства тушили пожар собственными силами, они проводили опашку места пожара двумя тракторами с плугами. Погибших и пострадавших нет. В результате огнем уничтожено 0,1 га озимой пшеницы на корню, спасено 12,9 га пшеницы", - рассказали в ведомстве.

Причина произошедшего устанавливается.-0-