В Дзержинском районе сотрудники МЧС спасли провалившихся под лед лошадей

Фото МЧС

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе сотрудники МЧС спасли провалившихся под лед двух лошадей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС. "26 марта в 22.53 спасателям поступило сообщение о том, что необходима помощь в извлечении из воды двух лошадей в Дзержинском районе. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что на водоеме вблизи деревни Наквасы под лед в 5 м от берега провалились две лошади, самостоятельно выбраться не могут", - рассказали в пресс-службе. Используя трехколенную лестницу, работники МЧС прорезали лед бензопилой, и в 00.05 попавшие в беду животные были спасены.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!