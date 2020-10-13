В Дзержинском районе спасатели 13 часов искали заблудившегося в лесу пенсионера

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели 13 часов искали пенсионера, заблудившегося в лесу в Дзержинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"За прошедшие сутки спасатели получили 9 сообщений о пропавших гражданах в лесных массивах на территории 8 районов Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областей. Так, более 13 часов продолжались поиски пенсионера, который 11 октября около 15.00 на электричке из столицы приехал в Дзержинский район в лес за грибами и заблудился. Однако он оставался на связи по мобильному телефону до тех пор, пока не сел заряд аккумуляторной батареи", - рассказали в пресс-службе.

Всего в поисково-спасательной операции были задействованы 10 единиц техники, 29 человек: спасатели, милиция и лесник. Мужчину нашли 12 октября в 16.40 примерно в 2 км от места входа в лес. Поиски длились 13 часов.

"Состояние мужчины было удовлетворительным, в медицинской помощи он не нуждался. Мы благополучно отвезли его домой", - добавил начальник дежурной смены центра оперативного управления Республиканского отряда специального назначения МЧС Александр Курочкин.-0-