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25 марта 2021, 15:03

В Дзержинском районе установили восемь активных участников протестных акций

Фото из архива
Фото из архива

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе установили восемь активных участников несанкционированных мероприятий, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

24 марта сотрудники уголовного розыска Дзержинского РОВД и УВД Миноблисполкома при поддержке ОМОН УВД провели обыски у восьми граждан, подозреваемых в противоправной деятельности. "Некоторые из них также были администраторами местных чатов, где в своих постах подогревали протестные настроения среди участников чата и побуждали их к активным действиям. Некоторые оказались причастны к совершению хулиганских действий", - рассказали в УВД.

Во время проведенных по местам жительства задержанных обысков правоохранители изъяли предметы с незарегистрированной символикой, средства связи, носители информации, кастет и боеприпасы, по факту обнаружения которых проводится проверка.-0-

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