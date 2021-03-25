В Дзержинском районе установили восемь активных участников протестных акций

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе установили восемь активных участников несанкционированных мероприятий, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

24 марта сотрудники уголовного розыска Дзержинского РОВД и УВД Миноблисполкома при поддержке ОМОН УВД провели обыски у восьми граждан, подозреваемых в противоправной деятельности. "Некоторые из них также были администраторами местных чатов, где в своих постах подогревали протестные настроения среди участников чата и побуждали их к активным действиям. Некоторые оказались причастны к совершению хулиганских действий", - рассказали в УВД.

Во время проведенных по местам жительства задержанных обысков правоохранители изъяли предметы с незарегистрированной символикой, средства связи, носители информации, кастет и боеприпасы, по факту обнаружения которых проводится проверка.-0-