В Дзержинском районе велосипедист выехал на трассу и погиб

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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе в ДТП погиб велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
"12 сентября около 21.00 на 335-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ вблизи деревни Победное Дзержинского района 41-летний житель Дзержинска, управляя автомобилем "Фольксваген-Транспортер", двигаясь в направлении Минска, совершил наезд на велосипедиста, личность которого устанавливается. Известно, что велосипедист двигался навстречу автомобилю по правой обочине и выехал на проезжую часть из-за стоящей автомашины", - рассказали в ГАИ.
В результате автоаварии велосипедист от полученных травм скончался в больнице. Велосипед был обозначен световозвращающими элементами.-0-