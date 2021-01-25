В Дзержинском районе водитель автомобиля отвлекся и врезался в погрузчик

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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе водитель автомобиля отвлекся за рулем и врезался в погрузчик. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
"23 января около 13.30 вблизи деревни Петковичи Дзержинского района, 62-летний водитель, двигаясь на автомобиле "Фольксваген Шаран" в направлении Минска, совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкадор" под управлением 50-летнего водителя. В результате аварии водитель автомобиля "Фольксваген" с полученными травмами госпитализирован", - рассказали в ГАИ.
Известно, что на автомобиле были установлены на передней оси зимние шины, на задней - летние.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля отвлекся за рулем.-0-