В Дзержинском районе за рулем транспортных средств задержали троих подростков

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За выходные в Дзержинском районе задержаны трое несовершеннолетних бесправников. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.На днях в Дзержинский РОВД поступило сообщение, что по улице Крутогорской Дзержинска ездит автомобиль "Ауди", водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники выехали на место происшествия. Транспортное средство остановили. Выяснилось, что за рулем был 15-летний подросток, который в силу возраста не может обладать необходимыми документами.Вблизи деревни Черкассы на АЗС произошла похожая ситуация: внимание ГАИ привлекли двое несовершеннолетних на скутере. За рулем оказался 14-летний житель Фаниполя без водительского удостоверения. Регистрационных знаков транспортное средство не имело. А в поселке Негорелое сотрудники ГАИ остановили скутер, за рулем оказалась 14-летняя минчанка. Как и у предыдущих правонарушителей, нужных документов у нее не оказалось."Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, - это административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 18.14 КоАП. В случае, если подросток не достиг возраста, при котором его можно привлечь к ответственности, привлекают его родителей. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей им грозит штраф до 10 базовых величин", - пояснили в инспекции по делам несовершеннолетних Дзержинского РОВД.-0-