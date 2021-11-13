В Дзержинском районе задержан наркокурьер: изъято 140 пакетиков с психотропным веществом

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе 9 ноября во время раскладывания партии наркотиков вдоль лесного массива задержан наркокурьер, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Столичный наркоконтроль совместно с оперативниками Заводского РУВД Минска при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома установил 24-летнего жителя Брестской области, который причастен к распространению запрещенного товара на территории Минского района и области. Молодого человека задержали в Дзержинском районе вблизи лесного массива сразу после того, как он разложил очередную партию наркотиков", - рассказал начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов.

Оперативники изъяли из выявленных тайников 140 пакетиков с особо опасным психотропным веществом общим весом более 360 г. По словам подозреваемого, он успел поработать на виртуальный наркомаркет около двух месяцев.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за незаконный оборот мефедрона. Ранее он привлекался к ответственности за имущественные преступления.-0-