В Дзержинском районе задержаны семеро минчан, разрисовавших протестной символикой тюки с соломой

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе задержаны семеро минчан, разрисовавших более 80 тюков с соломой. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"1 сентября в Дзержинский РОВД поступило сообщение от очевидцев, обративших внимание на компанию в поле возле трассы М1. Несколько человек разрисовывали упакованные тюки соломы. Милиционеры незамедлительно выбыли на место. Несмотря на попытку скрыться, участников перформанса задержали. У четырех мужчин и трех женщин из Минска (им от 27 до 51 года) при себе обнаружили баллончики с красной и черной краской. За непродолжительное время они успели разрисовать протестной символикой 82 тюка", - говорится в сообщении.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.

Среди фигурантов двое не работают, остальные трудятся в коммерческих структурах либо являются индивидуальными предпринимателями. Некоторые из них привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Две женщины воспитывают несовершеннолетних детей.-0-