В Ельске горела мебельная фабрика

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар на мебельной фабрике в Ельске, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сторож предприятия сообщил в службу спасения о пожаре на территории филиала "Ельская мебельная фабрика" ОАО "Мозырский деревообрабатывающий комбинат" 5 декабря в 11.43. К прибытию спасателей из производственного корпуса шел дым. В здании 1990 года постройки проводилась покраска и сушка, хранилась мебель. В момент возгорания производственный корпус не работал, был закрыт.
Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждены две лакокрасочные камеры и готовая продукция - 50 стульев и 50 столов. Никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение технологического процесса, самовозгорание лакокрасочных отложений.-0-