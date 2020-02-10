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10 февраля 2020, 09:45

В Ельске из-за короткого замыкания электропроводки загорелся дом

Фото МЧС
Фото МЧС

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ельске из-за короткого замыкания электропроводки загорелся дом многодетной семьи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС.

Сообщение о пожаре в доме по улице Ф.Скорины, где живет многодетная семья, поступило в центр оперативного управления районного отдела МЧС 9 февраля в 9.50.

"До прибытия спасателей невестка хозяина дома вместе с двумя маленькими детьми вышли из строения. Еще один ребенок был в гостях у бабушки, владелец дома вместе с сыном в момент происшествия отсутствовали. Пытаясь спасти материальные ценности, женщина получила ожоги ног", - рассказали спасатели.

Пожар ликвидировали спасатели. Огнем повреждены стены и имущество в комнате. -0-

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