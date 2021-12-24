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24 декабря 2021, 11:10

В Ельске мошенник брал предоплату за товар и пропадал

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лжебизнесмен из Ельска брал предоплату за товар и на связь больше не выходил, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

В Ельске задержан 19-летний парень, который в мессенджерах обещал выполнить практически любой заказ. В каждом случае требовал предоплату. "Покупатели же получали от него только фото. После получения денег он на связь не выходил", - рассказали в УВД.

В начале декабря во время переписки он пообещал мужчине из Витебской области привезти из Польши передний бампер с решеткой от грузовика. За деталь запросил 280 евро. Для доставки потребовал сделать частичную предоплату. Затем убеждал заказчика, что все идет по плану: деталь выехала из соседней страны, доставлена в Брест, скоро курьер доставит к месту назначения. Затем связь прекратилась. Мужчина обратился в милицию.

17 ноября в переписке в одном из интернет-сообществ лжебизнесмен удачно "продал" стартер от трактора жителю одной из деревень Солигорского района Минской области. Заплатив более Br100, покупатель получил лишь фото товара. В ноябре Br350 за диван на его банковскую карточку перевела жительница Минска. Как напоминание о сделке у нее осталось тоже только фото. По данным фактам следователи возбудили уголовные дела за мошенничество.

Как оказалось, парень уже проходил подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. В этом году он таким же образом продал сельчанину корову. Правоохранители проверяют возможную причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

При этом парень и ранее совершил немало "сделок", имеющих уголовную квалификацию. В апреле - мае он украл $910 у мужчины из Речицы. В июне - июле в Мозыре на рынке продал ноутбук, который ему передал во временное пользование учащийся местного училища олимпийского резерва. По данным фактам следователи возбудили уголовные дела.-0-

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