В Ельске пьяный водитель врезался в дерево

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ельске нетрезвый водитель не справился с управлением и устроил ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 27 октября примерно в 00.40. Управляя автомобилем "Ауди 100", 38-летний водитель двигался по улице Минской в направлении улицы Ленинской. На закруглении дороги он неправильно выбрал скорость для движения, из-за чего не справился с управлением транспортного средства, съехал в левую по ходу движения обочину, врезался сначала в ограждение домовладения, а затем в дерево.

Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в Ельскую центральную районную больницу, откуда после осмотра был перенаправлен в Мозырскую центральную районную больницу для дальнейшей госпитализации. Водитель находился в нетрезвом состоянии. К тому же он не был пристегнут ремнем безопасности.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передача управления транспортным средством такому лицу, а также отказ от прохождения освидетельствования влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на три года. Если человек управлял транспортным средством в состоянии опьянения либо передал управление транспортным средством такому лицу, либо отказался от проверки (освидетельствования) повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, то в отношении него будет возбуждено уголовное дело по ст.3171 УК Беларуси.

Кроме того, согласно ч.6 ст.61 УК независимо от права собственности специальной конфискации подлежит транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 3171 УК (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).-0-