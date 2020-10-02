В Ельске продавец похитила из магазина более 60 бутылок водки

2 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ельске продавец магазина, уходя в отпуск, прихватила с собой два ящика со спиртным, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В Ельский РОВД 25 сентября обратился директор Лельчицкого филиала облпотребсоюза и сообщил, что из магазина в Ельске неизвестный похитил 24 бутылки водки по 0,35 л и 40 бутылок по 0,2 л. Ущерб причинен на сумму Br282.

Оперативники группы БЭП нашли похитителя. Оказалось, что продавец уходила в отпуск, забирала свои вещи с рабочего места и кроме них прихватила два ящика со спиртным. По месту жительства 46-летней женщины нашли половину похищенного. Остальное она успела продать местным выпивохам.

Возбуждено уголовное дело. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за присвоение вверенного ей имущества.-0-