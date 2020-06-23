В Ельске ребенок бросил игрушку в костер и получил ожоги

23 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ельске ребенок 2018 года рождения бросил игрушку в костер и получил ожоги, малыш в больнице, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Утром 22 июня спасатели получили информацию, что в приемный покой Ельской райбольницы поступил ребенок с ожогами. По предварительным данным, вечером 21 июня мать ребенка, которая находится в декретном отпуске (в семье воспитывают троих детей), занималась хозяйством, ее муж был на работе. Женщина разожгла костер в металлическом диске во дворе и зашла в дом.

Примерно в 18.15 младший ребенок решил бросить игрушку из полимерного материала в костер. У малыша загорелся рукав одежды. "Это увидела старшая сестра мальчика и побежала в дом рассказать маме. Женщина выбежала на улицу, поднесла ребенка к водяному крану, потушила одежду и вызвала бригаду скорой помощи", - рассказали в МЧС.

Мальчика госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии.-0-