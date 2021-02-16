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16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ельском районе обрушилась крыша коровника на территории молочно-товарной фермы КСУП "Ельское Полесье" в деревне Новое Высокое, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сигнал об обрушении 105 кв.м шиферной кровли здания коровника поступил утром 15 февраля. Работники хозяйства эвакуировали 60 коров. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.
В тот же день обрушилась и поликарбонатная кровля теплицы на территории ГСЛХУ "Чечерский спецлехоз". Никто не пострадал.-0-