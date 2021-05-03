В Ельском районе опрокинулся мотоблок - пострадал 11-летний пассажир

3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ельском районе опрокинулся мотоблок - в ДТП травмы получил 11-летний пассажир, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Дорожное происшествие случилось вечером 29 апреля. 46-летняя водитель мотоблока, не имеющая прав, ехала по дороге Н4433 Заширье - Прочемышля - Дуброва. Собираясь разминуться со встречным рейсовым автобусом, водитель решила взять правее. Из-за резкого маневра мотоблок съехал на обочину и опрокинулся. 11-летний пассажир, который был рядом с водителем, получил травмы. Мальчика госпитализировали.

Госавтоинспекторы в очередной раз призывают взрослых быть примером для юных участников дорожного движения - дисциплинированными и осторожными. "Родители в ответе за своих детей. И, садясь за руль, не имея на то права, взрослые подвергают большой опасности не только себя, но и ставят под угрозу жизнь детей", - добавили в УГАИ.-0-