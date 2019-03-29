В Ельском районе руководителю КСУПа грозит до Br1275 штрафа за не сданную во вторчермет технику

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В одном из коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий Ельского района забыли сдать списанную технику во "Белвторчермет", сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Части и агрегаты сельхозмашин на территории машинно-тракторного парка агропредприятия обнаружили сотрудники группы БЭП и отделения ГАИ местного РОВД. "Проверка документов показала, что эта техника списана с баланса предприятия. В течение трех месяцев ее должны были сдать на металлолом в государственное предприятие "Белвторчермет". Вот только в указанные сроки это не сделано", - рассказал официальный представитель.

В отношении ответственного за постановку и учет металлолома исполняющего обязанности директора КСУП начат административный процесс по статье 12.2 КоАП РБ (нарушение порядка учета, сбора, хранения, транспортировки, использования, заготовки (закупки) или реализации металлопродукции, черных и цветных металлов). Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 50 БВ (базовая величина - Br25,5)

До окончания проверки 16,5 т лома металла передано на ответственное хранение сельхозпредприятию.-0-