В Ельском районе с погоней останавливали пьяного бесправника

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ельском районе правоохранители с погоней останавливали пьяного водителя легковушки, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 21 октября неравнодушные граждане сообщили начальнику ОГАИ Ельского РОВД, что по деревне Санюки едет ВАЗ, водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Начальник незамедлительно выехал по указанному адресу, одновременно запросив помощи у оперативно-дежурной части РОВД.

Заметив автомобиль, госавтоинспектор включил проблесковые маячки, началось преследование. На требование остановить машину водитель ВАЗа лишь увеличил скорость и начал скрываться.

Уже через пару километров с помощью прибывших сотрудников РОВД удалось остановить уходящего от погони. Им оказался 30-летний мужчина, который в мае этого года был лишен прав за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составили 4 административных протокола, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, при котором автомобиль подлежит конфискации. В настоящий момент ВАЗ, принадлежащий знакомой водителя, поместили на охраняемую стоянку.-0-