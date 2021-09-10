В Фаниполе из-за аварии без воды были более 1,3 тыс. домов

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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Фаниполе из-за аварии без воды были 1333 дома, школы, детсады и поликлиника, сообщили БЕЛТА в МЧС.
9 сентября в 14.44 стало известно о повреждении задвижки на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм в Фаниполе Дзержинского района на ул.Зеленой.
Без водоснабжения оставались 91 многоквартирный и 1242 частных жилых дома, две школы, пять детских садов и поликлиника. Организовывался подвоз воды.
В 23.36 водоснабжение потребителей было восстановлено.-0-