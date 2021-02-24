В Фаниполе мужчину засыпало грунтом во время земляных работ

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Фаниполе очевидцы спасли мужчину, которого засыпало грунтом при проведении земляных работ, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация об инциденте поступила спасателям 23 февраля в 16.41. Выяснилось, что при проведении земляных работ по прокладке линии канализации обвалился грунт. Мужчину 1971 года рождения на глубине около 3 м частично засыпало землей. Его спасли очевидцы.

Сотрудники МЧС на медицинских носилках подняли мужчину на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. Его госпитализировали.-0-