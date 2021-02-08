8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Фаниполе спасатели освободили руку ребенка из радиатора отопления, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Информация о происшествии поступила в МЧС 7 февраля в 15.37. "Прибывшим спасателям стало известно, что в четырехкомнатной квартире мальчик 2011 года рождения, играя в комнате у бабушки, засунул правую руку в радиатор системы отопления и самостоятельно достать ее не смог", - рассказали в ведомстве.

Работники МЧС с помощью гидравлического инструмента разжали ребра батареи и достали руку мальчика. Ребенок в медицинской помощи не нуждался.-0-