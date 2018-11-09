В ГАИ рассказали подробности смертельного наезда на пешехода в Лунинецком районе

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сбитого машиной в Лунинецком районе жителя Бобруйска незадолго до трагедии высадили из автобуса, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Как сообщалось, смертельное ДТП произошло 7 ноября около 5.30 на трассе М10 Кобрин - Гомель - граница РФ. По предварительной информации, водитель из Украины перевозил пассажиров в Бобруйск. В салоне возникла ссора между выпившими сожителями. Водитель остановился и высадил их на темной трассе. Женщина пошла по обочине, а мужчина - по проезжей части. При этом он был в темной одежде без световозвращающих элементов. На 366-м км дороги мужчину сбил "Мерседес-Спринтер 308" под управлением 35-летнего жителя Иваново, который не разглядел в темноте пешехода. 38-летний житель Бобруйска скончался на месте ДТП.

У погибшего взята кровь на анализ. Ранее он 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД пешеходом. Лунинецким РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения при эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.-0-