В Ганцевичах под колеса грузовика попала пенсионерка

20 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах под колесами грузовика оказалась пенсионерка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 19 февраля около 14.00 в центре города. По предварительной информации, 30-летний житель Барановичей выезжал на автомобиле Iveco Eurocargo с дворовой территории на улицу Заслонова и сбил 77-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу с велосипедом в руках. Женщина упала на проезжую часть.

Очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь. Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть крайне внимательными при подъезде и выезде с дворовых территорий.-0-