В Ганцевичах пропала 13-летняя школьница

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах сотрудники милиции разыскивают 13-летнюю Надежду Хилютич, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Вечером 13 октября школьница ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Девочке на вид 13-14 лет. Особых примет не имеет: худощавое телосложение, рост - около 130 см, голубые глаза. Волосы светло-русые, носит стрижку каре. Была одета в осеннюю красную куртку, белые кроссовки с черно-розовыми вставками, серую вязаную кофту. При себе у нее был черный рюкзак.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят обратиться в Ганцевичский РОВД по телефонам +375 (33) 664-61-46 или 102.-0-